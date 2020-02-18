Россиянин три года не выходил из дома из-за игр и выпал из окна

В Москве местный житель выпал из окна третьего этажа дома после того, как на протяжении трех лет не выходил из дома

из-за компьютерных игр. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, мужчина бросил работу в мае 2017 года и стал безвылазно сидеть дома, играя в компьютерные игры. Его мать утверждает, что в последнее время ему стало казаться, что за ним следят. В какие именно игры он играл, не уточняется.

В результате падения мужчина попал в реанимацию. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в Московской области 16-летний подросток поиграл в компьютерные игры, напился дома с друзьями, вышел на балкон и упал с 19-го этажа, потеряв равновесие. Он на протяжении недели находился дома с простудой. Прибывшие по вызову медики зафиксировали смерть подростка.

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