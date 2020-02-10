Российский подросток напился, вышел подышать и упал с балкона

В Московской области 16-летний подросток напился дома с друзьями, вышел на балкон и упал с 19-го этажа, потеряв равновесие. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По информации издания, подросток — студент одного из юридических колледжей Москвы — на протяжении недели находился дома с простудой. Вечером в воскресенье, 9 февраля, его навестили друзья. Они играли в компьютерные игры и распивали спиртные напитки. В итоге принимавшему гостей подростку стало плохо и он вышел на балкон подышать свежим воздухом. Там он наклонился через парапет, потерял равновесие и упал.

Мать подростка вызвала скорую. Приехавшие по вызову медики констатировали факт смерти от травм, характерных для падения с высоты.

Ранее сообщалось, что на юго-западе Москвы при падении с крыши погибли двое 16-летних подростков. Установлено, что один из них погиб на месте, второй — в больнице. Им смерть оказалась несчастным случаем.

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