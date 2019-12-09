Российские подростки упали с крыши и разбились

На юго-западе Москвы при падении с крыши погибли двое 16-летних подростков. Об этом сообщила представительница столичного управления Следственного комитета Юлия Иванова, передает «Интерфакс».

По данным агентства, тела подростков с характерными для падения с высоты травмами обнаружили вечером 8 декабря. Установлено, что один из них погиб на месте, второй — в больнице. СК устанавливает все обстоятельства происшествия.

Как пишет «Московский комсомолец», перед происшествием приятели поссорились с девушкой, которая встречалась с одним из них. Она отказалась идти с ними на крышу дома. Подростки поднялись на 21-й этаж по пожарной лестнице. Предположительно, перед падением они выпили пива и съели неназванные таблетки — эта информация проверяется.

Также известно, что одного из подростков воспитывала опекунша, а его мать состояла в банде мошенников, которые похищали квартиры при помощи поддельных завещаний. Летом женщину приговорили к четырем годам лишения свободы.

Ранее в Москве восьмилетняя девочка покончила с собой после того, как мать нашла в ее телефоне переписку с взрослым мужчиной. Он присылал ей свои интимные фотографии, а взамен просил такие же. После того как мать забрала телефон, она решила не устраивать скандал, однако второклассница заперлась в своей комнате. Ее тело нашли возле дома, где жила семья. В происшествии разбираются следователи.

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