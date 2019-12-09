Раскрыты подробности гибели двоих подростков на юго-западе Москвы

Гибель двоих подростков, упавших с крыши на юго-западе Москвы, была несчастным случаем. В этом уверены родные одного из погибших, выяснил «Московский комсомолец». Ранее тела двух молодых людей нашли возле 21-этажного дома с травмами, характерными для падения с высоты.

По данным газеты, около 17-18 часов 8 декабря Константин и Николай (имена изменены) зашли в подъезд с двумя девушками. Приблизительно через час подруги ушли, молодые люди остались одни. Они пошли на 21-й этаж и вышли на общий балкон. Почему подростки упали вниз, пока неизвестно. Сообщалось, что на балконе якобы нашли бутылки из-под пива, водки и окурки сигарет.

По предварительной информации, Николай был из благополучной семьи. Константин был из многодетной семьи, его опекуном назначили 26-летнюю сестру, так как его мать отбывает срок в Кинешме. Также ранее сообщалось, что его мать якобы состояла в банде мошенников, которые похищали квартиры при помощи поддельных завещаний. Летом женщину приговорили к четырем годам лишения свободы.

Ранее 9 декабря сообщалось, что на юго-западе Москвы при падении с крыши погибли двое 16-летних подростков. Установлено, что один из них погиб на месте, второй — в больнице. Следственный комитет устанавливает все обстоятельства происшествия.

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