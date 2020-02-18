Россиянка попыталась сбежать из дома и выпала из окна

В Москве 17-летняя девушка выпала из окна второго этажа при попытке сбежать ночью из дома к друзьям. Об этом сообщил телеканал РЕН.
По данным телеканала, девушку заперли в комнате родители. Она попыталась выбраться через окно, но не удержалась и упала. При падении она получила множественные переломы, ее доставили в больницу.
Ночью 11 января в Москве обнаружили российскую модель Ксению Пунтус, которая выпала из окна квартиры внука Никиты Михалкова 19-летнего Андрея Бакова. Баков заявил, что не заметил произошедшего, потому что был пьян и спал.
Девушка назвала произошедшее «нелепой случайностью» и опровергла информацию о том, что она употребляла запрещенные вещества. Она добавила, что Баков не совершал в ее отношении никаких противоправных действий.