Падение российской модели из окна оказалось случайностью

Российская модель Ксения Пунтус, выпавшая из окна, назвала произошедшее «нелепой случайностью» и опровергла информацию о том, что она употребляла запрещенные вещества. Об этом девушка написала в своем Instagram-аккаунте.

«Запрещенных веществ и непонятных таблеток в этой истории задействовано не было (...), ибо к первому я имею крайне негативное отношение, а спорт и вкусную еду предпочитаю второму», — пояснила модель.

Кроме того, Пунтус отметила, что внук Никиты Михалкова 19-летний Андрей Баков не совершал в отношении нее никаких противоправных действий. «Андрей — чудеснейший человек, с которым мы гуляли по музеям, он дарил мне книги и соглашался в 11 утра смотреть кино на итальянском с русскими субтитрами», — поделилась модель.

Ранее пришедшая в себя после реанимации Пунтус рассказала, что в тот вечер она выпила, села у окна и сорвалась. Баков, по ее словам, в это время спал и ничего не видел. Внук Михалкова подтвердил, что о падении Пунтус из окна узнал от участкового.

Пунтус обнаружили с травмами ночью 11 января. Девушка была легко одета. Сообщалось, что накануне вечером модель проводила время с Баковым в одном из московских баров, после чего поехала к нему в гости. Баков заявил полиции, что не заметил произошедшего, потому что был пьян и спал.

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