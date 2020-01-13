Консьержка описала квартиру внука Михалкова в день падения модели из окна

Консьержка дома в Трехпрудном переулке в Москве, под окнами которого нашли российскую модель Ксению Пунтус, описала квартиру Андрея Бакова, внука режиссера Никиты Михалкова, как тихую и спокойную. В день, когда девушка выпала из окна, консьержка не слышала и не видела ничего странного, передает РИА Новости.

«Адекватные абсолютно хозяева [квартиры]. Тихо, спокойно, ничего такого не замечала за ним», — отметила консьержка, подчеркнув, что в день, когда модель выпала из окна, никаких происшествий в доме не было.

Кроме того, она не видела, как девушка заходила в подъезд, а о случившемся узнала только тогда, когда приехали полицейские. Андрея Бакова консьержка видела 11 января, когда на месте происшествия работали сотрудники полиции. Ей показалось, что внук Михалкова был трезв.

Консьержка добавила, что до последнего времени в квартире почти никто не появлялся, кроме бизнесмена Альберта Бакова.

Ранее, 13 января, стало известно о состоянии Ксении Пунтус. Девушку подключили к аппарату искусственной вентиляции легкий. Она находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Пунтус обнаружили с травмами ночью 11 января. Девушка была легко одета. Сообщалось, что накануне вечером модель проводила время с Баковым в одном из московских баров, после чего поехала к нему в гости. Баков заявил полиции, что не заметил произошедшего, потому что был пьян и спал.

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