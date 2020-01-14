Стало известно о состоянии выпавшей из окна российской модели

Состояние выпавшей из окна дома в Трехпрудном переулке в Москве российской модели Ксении Пунтус остается тяжелым. Она все еще находится в отделении реанимации Боткинской больницы, передает РИА Новости.

«Посетителей к ней не пускают. Родственники могут поговорить с доктором в положенные часы», — сообщили агентству в больнице.

Ранее консьержка дома, под окнами которого нашли Пунтус, описала квартиру Андрея Бакова, внука режиссера Никиты Михалкова, как тихую и спокойную. В день, когда девушка выпала из окна, консьержка не слышала и не видела ничего странного.

13 января стало известно о том, что Пунтус подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Пунтус обнаружили с травмами ночью 11 января. Девушка была легко одета. Сообщалось, что накануне вечером модель проводила время с Баковым в одном из московских баров, после чего поехала к нему в гости. Баков заявил полиции, что не заметил произошедшего, потому что был пьян и спал.

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