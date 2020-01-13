Выпавшую из окна российскую модель подключили к аппарату ИВЛ

Выпавшую из окна дома в Москве российскую модель Ксению Пунтус подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, девушка находится в тяжелом состоянии в реанимации. Она получила ушибы легких, травму грудной клетки и позвоночника, а также несколько переломов. За состоянием Пунтус наблюдают врачи.

Пунтус обнаружили с травмами ночью 11 января в Трехпрудном переулке в Москве. Девушка была легко одета. Сообщалось, что накануне вечером модель проводила время с внуком Никиты Михалкова, 19-летним Андреем Баковым, в одном из московских баров, после чего поехала к нему в гости. Баков заявил полиции, что не заметил произошедшего, потому что был пьян и спал.

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