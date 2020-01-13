Врач объяснил падение российской модели из окна

Ортопед-травматолог Константин Терновой прокомментировал инцидент с падением российской модели Ксении Пунтус из окна. Об этом сообщает «Пятый канал».

Врач отметил, что травмы, полученные моделью, характерны для падения с третьего либо четвертого этажа. По его словам, девушка могла приземлиться на одну ногу, которая в свою очередь вбивается в таз. Далее таз ломается, после чего пострадавшая падает на бок, объяснил Терновой. «Здесь могут быть переломы ребер и ушиб легкого, и третья точка "приложения" — он [пациент] бьется головой о поверхность и получает сотрясение головного мозга с потерей памяти», — сказал специалист. Он добавил, что такое происходит достаточно часто.

Также врач отметил, что в нетрезвом виде у людей часто возникает желание подышать свежим воздухом, из-за чего возникает опасность выпить из окна.

Пунтус обнаружили с травмами и в легкой одежде ночью 11 января в Трехпрудном переулке в Москве. СМИ сообщали, что накануне вечером модель проводила время с внуком Никиты Михалкова, 19-летним Андреем Баковым в одном из московских баров, после чего поехала к нему в гости. Баков заявил полиции, что не заметил произошедшего, потому что был пьян и спал.

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