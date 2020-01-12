Соседи рассказали о событиях до падения из окна российской модели

Жители дома, из окна которого выпала российская модель Ксения Пунтус, рассказали о событиях, произошедших в ночь инцидента. Об этом пишет МК.

По словам соседей, в дом на Трехпрудном переулке пришли три пары парней и девушек. Спустя некоторое время они покинули дом, но затем вернулись. «Только им уже никто не открыл. Потом другие соседи шум слышали, в стену стучали», — рассказал один из соседей.

По словам местных жильцов, внук Никиты Михалкова 19-летний Андрей Баков редко бывал дома. Они добавили, что сейчас полиция опечатала квартиру.

Пунтус обнаружили с травмами и в легкой одежде ночью 11 января в Трехпрудном переулке в Москве. СМИ сообщали, что накануне вечером модель вместе с Баковым проводила время в одном из московских баров, после чего поехала к нему в гости. Баков заявил полиции, что не заметил произошедшего, потому что был пьян и спал.

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