Внук Михалкова удалился из соцсетей после падения из окна российской модели

Внук режиссера Никиты Михалкова 19-летний Андрей Баков удалил свои аккаунты в соцсетях после того, как рядом с его домом нашли российскую модель Ксению Пунтус, предположительно, выпавшую из окна. Об этом сообщает «Комсомольская правда» в воскресенье, 12 января.

Также отмечается, что мать Бакова актриса Анна Михалкова отключила комментарии в своем аккаунте в Instagram.

Пунтус обнаружили с травмами и в легкой одежде ночью 11 января в Трехпрудном переулке в Москве. СМИ сообщали, что накануне вечером модель вместе с Баковым проводила время в одном из московских баров, после чего поехала к нему в гости. Баков заявил полиции, что не заметил произошедшего, потому что был пьян и спал.

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