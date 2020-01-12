Стало известно о состоянии выпавшей из окна российской модели

Агент найденной на улице после, предположительно, падения из окна российской модели Ксении Пунтус Лилия рассказала о состоянии девушки. Ее слова в воскресенье, 12 января, передает «Комсомольская правда».

«Ксения сейчас находится в стабильно тяжелом состоянии. Да, она по-прежнему в Боткинской больнице находится. Характер травм? Мне кажется, сейчас об этом говорить не стоит, это неэтично», — заявила агент модели.

По информации издания, у Пунтус в нескольких местах сломаны обе ноги, а также диагностирована тяжелая травма головы. Как отмечает представительница пострадавшей, девушка находится в сознании, но пока не может рассказать о случившемся.

Ксению Пунтус нашли с травмами и в легкой одежде рядом с домом Андрея Бакова — внука Никиты Михалкова — ночью 11 января. По предварительной версии, она выпала из окна. Обнаруживший девушку дворник предположил, что ее могли выбросить из машины.

Ранее СМИ сообщали о том, что вечером 10 января Пунтус вместе с Баковым проводила время в одном из московских баров, после чего поехала к нему в гости. В свою очередь, владелец квартиры заявил полиции, что не заметил произошедшего, потому что был пьян и спал.

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