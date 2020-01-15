Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.

«Ничего не знаю», — прокомментировал Михалков.

Ранее консьержка дома, под окнами которого нашли Пунтус, описала квартиру Андрея Бакова, внука режиссера Никиты Михалкова, как тихую и спокойную. В день, когда девушка выпала из окна, консьержка не слышала и не видела ничего странного.

Пунтус обнаружили с травмами ночью 11 января. Девушка была легко одета. Сообщалось, что накануне вечером модель проводила время с Баковым в одном из московских баров, после чего поехала к нему в гости. Баков заявил полиции, что не заметил произошедшего, потому что был пьян и спал. Девушку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, ее состояние остается тяжелым.

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