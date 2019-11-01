В России четырехлетняя девочка упала с 17-го этажа и выжила

В подмосковном поселке Дубки четырехлетняя девочка выпала из окна квартиры на 17-м этаже и осталась жива. Падение смягчило дерево, сообщает портал «Подмосковье сегодня».

Инцидент произошел на улице Дружбы, 27. По словам очевидцев, матери девочки не было дома, с ней сидела несовершеннолетняя сестра. Она отошла, предположительно, в магазин, оставив окно открытым. «Под окнами растет дерево. Как именно произошло падение, не видел никто. Предполагают, что ребенок зацепился за дерево, и это смягчило падение», — рассказала собеседница издания.

Выпавшую из окна девочку госпитализировали в центральную районную больницу Одинцова. Пострадавшая получила множество ушибов и перелом руки. Девочка находится в сознании, двигается и разговаривает. Ее жизни ничего не угрожает.

Ранее в городе Киселевск Кемеровской области шестилетняя девочка и ее двухлетний брат упали с балкона четвертого этажа. Родители ушли в магазин и оставили детей одних. В это время брат и сестра открыли окно балкона, предположительно, во время игры, и упали с высоты четвертого этажа. Оба ребенка выжили, следователи проводят проверку.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru