Попытка туристов заняться сексом на публике кончилась падением с балкона

Туристы выпали с балкона во время занятия сексом на глазах у публики во Франции. Об этом сообщает Daily Mail.

30-летний британский путешественник и его 28-летняя спутница из Канады отдыхали в Ницце. По словам очевидцев, пара страстно занималась любовью на балконе своих апартаментов, а затем потеряла равновесие и упала вниз.

Свидетели немедленно вызвали скорую, и туристов доставили в местную больницу Hopital Pasteur. Отмечается, что мужчину направили в отделение интенсивной терапии, а его партнерша отделалась небольшими ушибами. Предположительно, британец смягчил ее падение.

Полиция занялась расследованием обстоятельств инцидента. Сотрудники правоохранительных органов проверяют, были ли замешаны в произошедшем наркотики и алкоголь.

В мае австралийский телеведущий Даррен Макмаллен сделал серию публикаций в Instagram, на которых видно, как мужчина и женщина, сидящие впереди него, занимаются сексом. Инцидент произошел на рейсе авиакомпании Jetstar.

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