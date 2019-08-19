Путешествия
 
Последние новости
В ДНР отреагировали на доклад об участии России в боях под Иловайском
«Барселона» отдала бразильца Коутинью «Баварии»
«Королевский» замок в Шотландии выставили на продажу
Шестилетняя девочка перевоплотилась в знаменитостей и прославилась в сети
СБУ поймала торговца украденного в Донбассе оружия
Москву избавят от «неправильных» граффити 
Число отравившихся домашним подсолнечным маслом увеличилось вдвое
Киркоров рассчитался с ГИБДД
Российскую Арктику предложили отдать иностранцам
Новости партнеров

Попытка туристов заняться сексом на публике кончилась падением с балкона

Перейти в «Мою Ленту»
Ницца

Туристы выпали с балкона во время занятия сексом на глазах у публики во Франции. Об этом сообщает Daily Mail.

30-летний британский путешественник и его 28-летняя спутница из Канады отдыхали в Ницце. По словам очевидцев, пара страстно занималась любовью на балконе своих апартаментов, а затем потеряла равновесие и упала вниз.

Свидетели немедленно вызвали скорую, и туристов доставили в местную больницу Hopital Pasteur. Отмечается, что мужчину направили в отделение интенсивной терапии, а его партнерша отделалась небольшими ушибами. Предположительно, британец смягчил ее падение.

Полиция занялась расследованием обстоятельств инцидента. Сотрудники правоохранительных органов проверяют, были ли замешаны в произошедшем наркотики и алкоголь.

В мае австралийский телеведущий Даррен Макмаллен сделал серию публикаций в Instagram, на которых видно, как мужчина и женщина, сидящие впереди него, занимаются сексом. Инцидент произошел на рейсе авиакомпании Jetstar.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
British man, 30, and his Canadian partner fall 12ft from French Riviera balcony while having ‘passionate and public’ sex in broad daylight – leaving him fighting for his life
Пассажиры занялись сексом на борту самолета и попали на камеру
Бортпроводники проучили уединившихся в туалете пассажиров
Путешествия
Путешествия00:06Сегодня

«Скорее всего за нами следят»

Ей удалось попасть в самую закрытую страну мира: Северная Корея глазами россиянки
11:4518 августа

Появилось видео таранящего столб автобуса с китайскими туристами в Москве

10:22Сегодня

Пассажирский Boeing помялся при жесткой посадке в плохих погодных условиях

10:3318 августа

Автобус с туристами врезался в столб в Москве

Путешествия13:1316 августа

«Я себя героем нисколько не ощущаю»

Посадившие самолет на кукурузное поле пилоты стали Героями России
16:2117 августа

Путешествия по России подорожают

15:3017 августа

В России захотели наградить экипаж еще одного аварийного самолета

14:0117 августа

Сочи залило дождем

Путешествия00:0516 августа

Сели все

Эти летчики могли умереть, но спасли себя и пассажиров: истории невероятных приземлений
12:0617 августа

Стало известно о расшифровке черных ящиков севшего на поле Airbus

11:5017 августа

Сотрудница аэропорта обозвала туриста уродом и лишилась работы

09:2017 августа

Объяснена непопулярность «все включено» на российских курортах

Россия
Число отравившихся домашним подсолнечным маслом увеличилось вдвое
Аиша и уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова«Когда я увидела все ее повреждения, я потеряла сознание»
Мать избитой в Ингушетии девочки — о похищении, разводе и отнятых детях
В России развернули самый большой триколор
«Я тону! Капец!»
Мощный ливень обрушился на Сочи и превратил улицы в реки
Трое пьяных россиян уснули у Вечного огня и заинтересовали полицию
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
Курильщикам хотят урезать зарплату, лишить премий, а вместо курилок открыть уголки спорта
В России призвали Украину снять продуктовую блокаду Крыма
Все материалы
Мир
Надругательство над украинским караваем попало на видео
NEW YORK, NY - JULY 08: A protest group called "Hot Mess" hold up signs of Jeffrey Epstein in front of the Federal courthouse on July 8, 2019 in New York City. According to reports, Epstein will be charged with one count of sex trafficking of minors and one count of conspiracy to engage in sex trafficking of minors. (Photo by Stephanie Keith/Getty Images)Смерть американского богача-педофила в тюрьме стала загадкой
Миллионер Эпштейн дружил с президентами США. Его самоубийство вызывает много вопросов
Две мониторинговые станции перестали работать после взрыва под Северодвинском
«Меня били током, а я вся тряслась»
 
Северная Корея унизила южнокорейского депутата
Могут повторить
Европа боится возвращения нацистов. На что способны современные наследники Гитлера?
Жена Нетаньяху устроила дебош и бросила каравай на Украине
Все материалы
Бывший СССР
Блогер попал в список врагов Украины за критику Зеленского
Мова против русского
Как русский язык на Украине стал главной угрозой правления Зеленского
На Украине заявили о поимке «российского шпиона»
По минскому полю
Зеленский задумал решить проблему Донбасса по-своему. Чего ждать России и Европе?
Жена Порошенко профинансировала комедию о войне в Донбассе
Мовный приговор
Пока Лукашенко говорит о дружбе с Россией, белорусов штрафуют за русский язык
Главу эстонских националистов обвинили в подражании спецслужбам Сталина
Все материалы
Экономика
Доходы россиян снова упали
Взаимная вражда
США и Китай едва не обрушили мировую экономику. Кто остался в выигрыше?
США закрыли глаза на самый верный признак кризиса
На износ
Россиянам предложили добавить выходных. Они нашли причину отказаться
Новую мегатрассу захотели укоротить
Спасение утопающего
Эта компания построила «Титаник». Теперь она идет ко дну, как и ее знаменитый корабль
Выявлены регионы с самым доступным бензином
Все материалы
Силовые структуры
Главного вора Азербайджана возмутила подделка его подписи под бандитским письмом
Российский подросток убил пять человек топором
Он расправился со своей семьей и покончил с собой. Убийца говорил другу о плане бойни
После драки в московском СИЗО арестант попал в реанимацию
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Появились кадры с места массовой бойни под Ульяновском
«Расстрелять без разговоров»
Уральский монстр стал самым молодым маньяком Союза. К 16 годам он напал на 18 детей
Обнародовано содержание предсмертной записки убившего свою семью подростка
Все материалы
Наука и техника
Пересмотрена история появления человечества
Большой папочка
Sony выпустила убийц AirPods. Но не все так гладко
Обнаружена невиданная космическая катастрофа
Тихий монстр
В центре Млечного Пути произошел мощный взрыв. Чем это грозит?
В США рассекретили доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС
Портрет американского солдата вместе с молодой девушкой. Предположительно, Франция, 1945 год.Воины Дяди Сэма
Чем занимались солдаты США в Европе, пока русские штурмовали Берлин
Украинский авианосец «Варяг» оценили в Китае
Все материалы
Спорт
МЮ решил потратиться ради избавления от бывшего игрока «Спартака»
Даниэль Кормье (слева) и Стипе Миочич Дядя Стипе
Американский великан нокаутировал лучшего бойца UFC и вернул титул чемпиона
Голландский новичок «Спартака» «чуть не расплакался» из-за Аршавина
Американская гимнастка Дорис Фукс и советский боксер Борис Никоноров«Роман между Востоком и Западом»
Их свела Олимпиада и разлучил КГБ. История любви боксера из СССР и гимнастки из США
Тренер ПСЖ назвал условие ухода Неймара
Дьяволы в волчьем логове
МЮ — «Вулверхэмптон», «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: чем интересен второй тур АПЛ
Моуринью расплакался во время интервью
Все материалы
Культура
Киркоров рассчитался с ГИБДД
Не поминайте лихом
От разборок до разрухи: 1990-е для самых маленьких в фестивальном хите «Бык»
Джордж Мартин высказался о концовке «Игры престолов»
«Почти касался его ноздрей и ждал»
Он написал одну из самых скандальных книг в истории: последний роман Жозе Сарамаго
Богомолов захотел снять Собчак в кино
Слева направо: Анатолий Абрамович, Леонид Никольский, Андрей Зализняк. 1951 год «Мой патриотизм другим патриотам не понравился бы»
Каким запомнили академика, объяснившего русский язык от бересты до мата
В сети вспомнили фотосессию молодой Аллы Пугачевой для Vogue
Все материалы
Интернет и СМИ
Телеведущий потерял сознание от удара во время марша феминисток
Чуда не произошло
Больных раком убеждают пить отбеливатель и лечиться содой. Как псевдоврачи убивают людей
Мать разместила фото маленького сына и столкнулась с пугающими последствиями
«Девочки сутками тычут своей кулебякой в камеру»
Монологи российских вебкам-моделей. Кто они и что заставило их раздеваться на камеру?
Девушка в Tinder задала главный вопрос перед свиданием и нашла понимание в сети
«Не давать бабам денег! Вообще не давать!»
Отказ от брака и секс по талонам — чего хотят мужские движения в России
Молодожены украсили торт мужскими гениталиями и были пристыжены
Все материалы
Ценности
Шестилетняя девочка перевоплотилась в знаменитостей и прославилась в сети
«Его дом — самое большое посмешище в мире»
Этот король поднял роскошь на новый уровень и разорил Францию
Королева ввела для Меган Маркл новый запрет
До потери сознания
Зачем мужчины и женщины веками пытались казаться тоньше, чем на самом деле
Эмили Ратаковски попозировала топлес перед мужем
Папины дочки
Как живут наследницы постсоветских правителей и что их роднит с детьми Сталина и Брежнева
В продаже появилась дешевая копия помолвочного кольца Кейт Миддлтон
Все материалы
Путешествия
Появилось видео таранящего столб автобуса с китайскими туристами в Москве
«Скорее всего за нами следят»
Ей удалось попасть в самую закрытую страну мира: Северная Корея глазами россиянки
Попытка туристов заняться сексом на публике кончилась падением с балкона
«Я себя героем нисколько не ощущаю»
Посадившие самолет на кукурузное поле пилоты стали Героями России
Пассажирский Boeing помялся при жесткой посадке в плохих погодных условиях
Сели все
Эти летчики могли умереть, но спасли себя и пассажиров: истории невероятных приземлений
Автобус с туристами врезался в столб в Москве
Все материалы
Из жизни
«Меня снимают без спроса и исподтишка трогают детей за щеки»
История королевы красоты из России, которая перебралась на Шри-Ланку
Муж забыл о жене после неудачного окончания свадьбы
«Я видел все»
Этот стриптизер блистал в клубах, а теперь развлекает старушек. И не жалеет об этом
Кровожадная белая акула расправилась с тюленем на глазах у людей
Дети ночи
Этих людей убивают лучи солнца. Они прячутся от света и выходят на улицу после заката
Женщина упала с высоты 1,5 тысячи метров и осталась жива
«Целый месяц я вообще солнца не видел»
Рассказ россиянина о жизни в Финляндии
Все материалы
«Нива» из будущего
Видео: разбираемся, достойного ли преемника приготовил АвтоВАЗ легендарному внедорожнику
Экстремальный тюнинг Bentley
Виртуальная «хирургия» британской классики
Самая крутая «Приора» в России
Видео: как из «Лады» сделать автомобиль, которым можно гордиться?
Как белорусы собирают китайские автомобили Geely для России
Завод «Белджи»: немецкие роботы и перья страуса Эму
Lada Granta получила «драйверскую» версию
Седан Aurus Senat оказался почти в два раза дешевле ожидаемого
Названы регионы России с самым доступным бензином
Все материалы
Дом
Особняк миллиардера-педофила стал достопримечательностью Нью-Йорка
В небе над Амуром
Россию и Китай соединят канатной дорогой. Кто придумал самый смелый проект последних лет?
Жители российского города пожаловались на нашествие тарантулов
Божья воля
В Москве строят сотни храмов, несмотря на гнев жителей. Кому это выгодно?
Найдено самое дешевое место для парковки в Москве
Сносят крышу
Как выглядят лучшие дома планеты
В Москве аномально подорожала аренда жилья
Все материалы
Нацпроекты
Чем богаты
Россия накормит всех своими органическими продуктами. Это принесет стране миллиарды
Реальный форсаж
Новый мегапроект разгонит экономику России. Сколько это будет стоить?
Ставка на сухое
Россия собралась напоить мир своим вином. Франции и Италии придется подвинуться
Названы самые болеющие раком регионы России
Где и какие опухоли выявляют чаще всего
«Они не понимают зачем и бесятся»
Россияне пытаются сортировать мусор. Над ними смеются семья и соседи
В России выросла выручка малых предприятий
Россиянам посоветовали не «пичкать» детей лекарствами из-за температуры
Все материалы