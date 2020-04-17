В России запретили продажу алкоголя в жилых домах

В России запретили продажу алкогольной продукции в объектах общепита площадью менее 20 квадратных метров, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Об этом сообщает РИА Новости.
Мера была принята в интересах жителей многоэтажек, которые жаловались на нарушение общественного порядка. По словам авторов законопроекта, население в регионах плохо относится к размещению кафе, баров, торгующих алкоголем («наливайки») в жилых зонах.
Регионам дали право полностью запрещать продажу алкоголя в объектах общепита в жилых домах или вводить дополнительные ограничения, увеличивающие минимально возможную площадь подобных заведений. Сюда относятся помещения для употребления готовой кулинарной продукции, а также кондитерских изделий и (или) приобретенных товаров.
Закон вступит в силу спустя 10 дней после его официального опубликования. В первоначальной версии законопроекта запрет мог быть вынесен на основании решения жильцов дома, принятого на общем собрании. Однако потом депутаты от этой идеи отказались. Совет Федерации также поддержал данную инициативу.