Российский регион ограничил продажу пива в жилых домах

Московская областная дума в четверг, 19 декабря, приняла в трех чтениях законопроект, ограничивающий реализацию пива и других слабоалкогольных напитков в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории региона. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Документ одобрен в рамках государственной политики по борьбе с пьянством в России, заявил в ходе заседания Мособлдумы министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников. По новому закону, нельзя продавать пиво и другие слабоалкогольные напитки в помещениях, переведенных из категории жилых в нежилые в многоквартирных зданиях. Кроме того, нельзя торговать пивом в нежилых, встроенных и в пристроенных помещениях, чьи входы расположены со стороны двора или торца дома. Запрет не распространяется на продажу алкоголя в заведениях общественного питания, уточняет агентство.

Посаженников отметил, что ранее жители Московской области активно жаловались в министерство на пивные магазины, работающие на первых этажах многоквартирных зданий. Принятый закон вступит в силу через шесть месяцев после его опубликования.

В сентябре текущего года психиатр-нарколог Александр Ковтун заявил, что популярность пива у россиян связана с вмешательством государства. По его словам, лидирующие позиции пива по объемам потребления в России обусловлены в первую очередь с распространенностью продаж напитка, которые существенно превосходят продажи водки. Ковтун отметил, что это «вытекает из государственного регулирования».

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