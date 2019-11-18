Киселев заявил о превосходстве любителей вина над любителями водки

Поклонники вина могут испытывать чувство превосходства над теми, кто предпочитает пить водку. Об этом заявил глава Союза виноградарей и виноделов России, телеведущий Дмитрий Киселев в интервью газете «Известия».

По его словам, любители напитка из винограда сохраняют свое здоровье, а также поддерживают и поощряют труд на земле, участвуют в формировании сельского хозяйства и занимают более социально ответственную позицию. Киселев также отметил, что чем севернее страна, тем в ней больше крепких напитков, и понадеялся на то, что вино в будущем отвоюет пространство и долю рынка.

«Слабый алкоголь является средством борьбы с алкоголизмом. Но я не сторонник пива. Есть пивной алкоголизм. А вот про винный алкоголизм я не слышал. Вино — это более здоровая замена крепкому алкоголю», — добавил он.

Ранее, в октябре, Киселев призвал не считать отечественное вино алкогольной продукцией. По мнению главы Союза виноделов, на этот напиток смотрят только как на спиртосодержащий продукт, однако это скорее пищевой продукт. Он отметил, что, если вино воспринимать иначе, изменится и подход к его рекламе — ее смогут вернуть на телевидение.

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