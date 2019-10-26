Телеведущий Дмитрий Киселев возглавил Союз виноделов

Телеведущий и гендиректор международного информагентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев стал главой некоммерческой организации «Союз виноградарей и виноделов России». Об этом сообщает «Интерфакс».

Эту должность более девяти лет занимал бизнес-омбудсмен Борис Титов. В ходе своего выступления на форуме виноделов в Массандре, Крым, он объяснил уход желанием сконцентрироваться на основной работе.

Титов отметил, что за кандидатуру Киселева проголосовал совет. По его словам, телеведущий сам винодел, производит в Коктебеле шампанское. «Сами понимаете его возможности на телевидении», — добавил Титов.

В декабре 2015 года сообщалось, что Киселев вложил деньги в производство элитного вина в Крыму. Проект получил название Cock t`est belle — в честь одноименного поместья, которое Киселев построил в Коктебеле в 2005 году.

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