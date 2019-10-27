Киселев призвал не считать российское вино алкоголем

Возглавивший Союз виноградарей и виноделов России телеведущий Дмитрий Киселев заявил, что отечественное вино надо вывести из понятия «алкогольная продукция». Об этом он заявил изданию «Подъем».

По словам Киселева, на вино смотрят только как на спиртосодержащий продукт, но, по его мнению, это скорее пищевой продукт. Он отметил, что если вино воспринимать иначе, изменится и подход к его рекламе — ее смогут вернуть на телевидение.

Киселев также отметил, что Россия должна стать «полноценной винной провинцией мира». По его словам, России нужен «нормальный» закон о виноделии и виноградарстве, чтобы «перестать травить страну». После того как в России появится качественное вино, можно будет говорить о его экспорте, добавил он.

О назначении Киселева на пост главы Союза виноградарей и виноделов России стало известно 26 октября. Эту должность более 9 лет занимал бизнес-омбудсмен Борис Титов. Он объяснил уход желанием сконцентрироваться на основной работе. За кандидатуру Киселева проголосовал совет. По его словам, телеведущий сам винодел, производит в Коктебеле шампанское.

В декабре 2015 года сообщалось, что Киселев вложил деньги в производство элитного вина в Крыму. Проект получил название Cock t`est belle — в честь одноименного поместья, которое Киселев построил в Коктебеле в 2005 году.

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