Нарколог объяснил популярность пива в России

Популярность пива у россиян связана с вмешательством государства. Об этом заявил психиатр-нарколог Александр Ковтун, сообщает агенство НСН.

Так, по его словам, лидирующие позиции пива по объемам потребления в России связаны в первую очередь с распространенностью продаж напитка, которые существенно превосходят продажи водки. Ковтун отметил, что это «вытекает из государственного регулирования».

«Государство запретило рекламу водки раньше, чем пива. При этом пиво производят практически во всех регионах России, это ведь не вино, которое требует более сложных технологических процессов», — заявил он, комментируя данные компании FinExpertiza, согласно которым в 2018 году россияне выпили больше пива, чем вина и водки.

Вместе с тем эксперт отметил, что в целом потребление алкоголя в России сокращается благодаря, в частности, запрету ночной продажи. «Все сложнее становится реализовывать продукцию, особенно тем потребителям, которые еще не стали постоянными покупателями алкоголя. Все же многие начинают употреблять алкоголь с пива или вина. Но, если отталкиваться от практики, то за [медицинской] помощью чаще обращаются пациенты, которые пьют крепкие напитки», — заключил Ковтун.

Ранее в Минздраве сообщили о существовании безопасной дозы алкоголя, которую якобы можно употреблять ежедневно. Одна стандартная порция соответствует 100 миллилитрам вина крепостью 12 процентов и 300 миллилитрам пива крепостью 4,5 процента. Для женщин безопасной порцией будет 200 миллилитров вина и 600 миллилитров пива, а для мужчин — 300 миллилитров вина и 900 миллилитров пива. При этом эксперты отметили, что в неделю необходимо устраивать как минимум два «трезвых дня», чтобы употребление указанного количества алкоголя не наносило серьезного вреда для здоровья.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко призвал выгнать эксперта Минздрава, который разрешил россиянам выпивать пять дней в неделю. При этом он не уточнил, как часто, по его мнению, можно употреблять алкоголь.

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