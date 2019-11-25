Тусовщик посмотрел с мамой телевизор и упился насмерть

Житель английского города Барри, Уэльс, скончался после того, как всю ночь смотрел с мамой телевизор и пил алкоголь. Об этом сообщает издание The Mirror.

Хотя в юности Кэмерон Четвелл (Kameron Chatwell) учился на «отлично», после поступления в Аберистуитский университет он полюбил вечеринки, пристрастился к алкоголю и наркотикам, из-за чего часто пропускал занятия. Молодой человек планировал продолжить образование в университете в Суонси, но бросил учебу после первого же семестра.

После этого Четвелл переехал к матери Микаэле Оуэн (Micaela Owen) и устроился на работу в McDonald's. Он продолжал регулярно выпивать с друзьями и участвовал в многочисленных вечеринках. Мать осуждала его алкоголизм, но сын уходил от разговоров об этом или игнорировал ее. Он переехал к тете и продолжил принимать кокаин, который покупал каждые две недели, а также антидепрессант «Ксанакс».

Через несколько дней после 21-летия Четвелл вернулся к матери. С собой у него была бутылка вина и четыре бутылки пива с ароматом текилы. Он выпил принесенный с собой алкоголь и запил двумя бокалами из бутылки матери. По словам Оуэн, это был первый случай за два года, когда они употребляли алкоголь вместе.

Под утро Четвелл уехал на такси в дом своей тети. «Он был подвыпивший, но в хорошем настроении и казался последовательным. Я точно раньше видела его в состоянии гораздо хуже этого», — рассказала его мать. В такси мужчина уснул, так и не назвав адреса тети. Спустя 40 минут водитель привез его обратно.

Оуэн и ее партнер затащили Четвелла в дом и положили спать в прихожей. Мужчина крепко спал и храпел.

Утром его мать проснулась и поняла, что не слышит храпа. Она вышла в прихожую и увидела, что кожа Четвелла стала синеватой. Женщина и ее партнер вызвали «скорую помощь» и попытались самостоятельно провести реанимацию.

У Четвелла произошла остановка сердца. Приехавшие врачи запустили его снова и увезли мужчину в больницу. Его госпитализировали в реанимацию, но позже в этот же день Четвелл скончался. После вскрытия патологоанатом выдал заключение, что причиной смерти стала «аспирационная пневмония с алкогольной интоксикацией».

Ранее сообщалось, что в США 19-летний первокурсник скончался после того, как сходил на праздник посвящения в студенты. Наутро после вечеринки студент упал со второго этажа двухъярусной кровати и ударился головой об пол: как показало расследование, накануне он выпил очень много алкоголя.

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