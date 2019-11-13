Первокурсник сходил на посвящение в студенты и умер

В США 19-летний первокурсник скончался после того, как сходил на праздник посвящения в студенты. Об этом сообщает издание People.

В университете штата Калифорния в Сан-Диего 6 ноября прошло мероприятие, на котором первокурсников принимали в ряды студентов.

Утром 7 ноября в местную спасательную службу поступил звонок с сообщением о том, что одному из студентов, проживающих в общежитии, нужна неотложная медицинская помощь. Звонивший заявил, что 19-летний первокурсник Дилан Эрнандес (Dylan Hernandez) упал со второго этажа двухъярусной кровати и ударился головой о пол.

В отчете полиции говорится, что сосед по комнате утром заметил, что у Эрнандеса нет пульса, и сразу вызвал экстренные службы.

Первокурсника немедленно доставили в отделение неотложной помощи больницы Альварадо, где он, по данным полиции, скончался на следующий день. Руководство университета утверждает, что Эрнандес умер на выходных.

Отделение полиции начало предварительное расследование для выяснения точных причин гибели Эрнандеса. Устанавливается, как его смерть может быть связана с праздником. Один из посетивших вечеринку студентов заявил, что Эрнандес выпил очень много алкоголя. «Все вокруг говорили что-то вроде "вау, надо бы проследить, чтобы с ним все было нормально"», — отметил он.

Ректор университета Адела де ла Торре (Adela de la Torre) выразила соболезнования родным и друзьям погибшего студента. «Как мать я знаю, что ничто не может сравнится с потерей ребенка. Мы все молимся за Дилана и его семью», — сказала она. Из-за серьезности инцидента де ла Торре приняла решение о временном приостановлении работы всех 14 студенческих братств.

Профессор Хэнк Нувер (Hank Nuwer), несколько лет изучавший феномен студенческих братств, отметил, что смерть первокурсника связана с традициями братств устраивать «разнузданные вечеринки». «Часто смерти связаны с тем, что первокурсники не просто хотят выпить со старыми членами братств, а хотят перепить их, чтобы показать себя», — пояснил он.

В понедельник, 11 ноября, на благотворительном портале GoFundMe друзья погибшего открыли сбор денег для его семьи. С момента ее создания было собрано уже более 31 тысячи долларов (около двух миллионов рублей).

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