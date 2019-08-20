Подросток пришел поразвлечься в аквапарк и оказался в коме

В округе Галвестон американского штата Техас подростка затянуло в слив в одном из местных аквапарков. Об этом сообщает Inside Edition.

По данным полиции, инцидент произошел в субботу, 17 августа, в аквапарке Fun Town. 14-летнего подростка затянуло в слив после того, как он поднял решетку на дне бассейна. «Насколько я понимаю, он мог сделать это на спор», — заявил шериф округа Галвестон Генри Трочессет (Henry Trochesset). Он отметил, что юноша довольно крупный — в нем около 180 сантиметров роста.

Друзья подростка обратили внимание, что он не всплывает, и бросились ему на помощь. Сотрудники аквапарка отключили насос, однако это не помогло вытащить юношу.

В итоге американца удалось извлечь. Его доставили в больницу, где медики обнаружили у него серьезные травмы внутренних органов и ввели пациента в искусственную кому.

Владелец аквапарка принес извинения семье юноши и отказался комментировать инцидент.

Ранее сообщалось, что американец заразился редким паразитом, пожирающим человеческий мозг, в популярном аквапарке в Северной Каролине, США, и умер. Установлено, что смерть наступила из-за амебы Неглерия Фоулера. Она попала в тело мужчины из воды через нос, а затем проникла в мозг и ела его.

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