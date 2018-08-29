Северная Корея похвасталась огромным аквапарком в Пхеньяне

Аквапарк «Мунсу» на востоке столицы Северной Кореи сняли на видео. Ролик был прислан в редакцию «Ленты.ру» из посольства КНДР.

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На кадрах из пхеньянского аквапарка мужчины, женщины и дети катаются на водных горках, плавают в бассейне по искусственным волнам и ныряют с вышек. «Под плескучими волнами звучит радостный и счастливый смех всех от мала до велика, — поясняют титры. — Какое прекрасное время для народа!»

Аквапарк «Мунсу» открылся в Пхеньяне в ноябре 2013 года. На площади 15 гектаров действуют несколько открытых и закрытых плавательных бассейнов, поля для волейбола и баскетбола, скалодром, а также буфет, кафе, бар и парикмахерская. Парк популярен у иностранных туристов, которые бывают в Северной Корее.

В январе сообщалось, что в северокорейском Кангвоне будет построен первый в стране пляжный курорт. Таким образом КНДР пытается привлечь иностранных туристов.

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