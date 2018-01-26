Северная Корея построит пляжный курорт рядом с действующим военным полигоном

В северокорейском Кангвоне будет построен первый в стране пляжный курорт. Таким образом КНДР пытается привлечь иностранных туристов, сообщает The Sun.

В заявлении северокорейского информационного агентства KCNA от 25 января говорилось, что после окончания строительства курорт станет идеальным местом отдыха для местных жителей и иностранных туристов.

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На том же побережье располагается действующий в настоящее время военный полигон, где проводятся ракетные испытания и артиллерийские стрельбы.

Северная Корея активно начала развивать национальный туризм и спорт. Страна готовится к участию в зимних Олимпийских играх в Южной Корее в 2018 году: так, недавно был открыт новый международный горнолыжный курорт Канге.

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