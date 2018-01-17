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Северная и Южная Корея отправятся на Олимпиаду под единым флагом

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Официальные представители КНДР и Южной Кореи договорились о совместном выходе команд под единым флагом на открытии Олимпиады 2018 года в Пхенчхане. Об этом сообщает BBC News.

Стороны также согласовали численность спортсменов северокорейской команды. Для этого они провели шесть встреч в демилитаризованной зоне, отмечает РИА Новости.

Согласно договоренности, на открытии Игр команды из обоих государств «продемонстрируют стремление к национальному воссоединению». Они пройдут совместным маршем под белым флагом, на котором голубым цветом изображен силуэт Корейского полуострова.

Помимо этого, Сеул и Пхеньян сформируют единую команду в женском хоккее, а также проведут совместные тренировки на северокорейском горнолыжном курорте Масикрён. Сообщается, что в олимпийскую команду Северной Кореи войдут 150 человек.

Как отмечает «Ёнхап», КНДР и Южная Корея уже выходили под единым флагом на летних Олимпийских играх в Сеуле. Помимо этого, спортсмены из обоих государств проходили вместе на церемониях открытия Игр-2004 в Афинах и зимних Олимпийских игр в Турине в 2006 году.

Зимние Игры в южнокорейском городе Пхенчхан пройдут с 9 по 27 февраля. В 1988 году Южная Корея также была хозяйкой Олимпиады, которая проходила в Сеуле. Тогда северокорейская команда на Игры не поехала, отмечает агентство.

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