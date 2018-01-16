Северная Корея посмеялась над размерами кнопки Трампа

Северокорейские власти назвали «криками сумасшедшего» высказывание президента США Дональда Трампа, заявившего, что его ядерная кнопка больше, чем у лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщается в статье центральной газеты «Нондон синмун», передает ТАСС.

Авторы текста высказывают предположение, что американский лидер страдает нервным расстройством. «Слова Трампа говорят о плачевном состоянии психики этого неудачника, который отчаянно пытается остановить мощное наступление нашего народа и армии», — говорится в статье.

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В Пхеньяне отметили, что обладают «мощными средствами ядерного сдерживания», посоветовав США «прекратить попытки шантажировать КНДР».

3 января хозяин Белого дома заявил, что американская ядерная кнопка гораздо больше и мощнее, чем северокорейская. Его слова стали ответом на новогоднюю речь Ким Чен Ына, в которой он отметил, что «ядерная кнопка всегда у него на столе».

Отношения Вашингтона и Пхеньяна особенно обострились после прошедших в Северной Корее испытаний ядерного оружия и баллистических ракет. В сентябре 2017 года Трамп пообещал разобраться с Ким Чен Ыном, которого он презрительно назвал «коротышкой с ракетой». В ответ Северная Корея пригрозила нанести в неожиданный момент «невообразимый удар» по американской территории.

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