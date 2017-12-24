Северная Корея пообещала нарастить ядерный потенциал до уровня США

КНДР продолжит укреплять свой ядерный оборонительный потенциал с целью противостояния угрозам со стороны США. Об этом заявили в МИД страны, передает ТАСС.

Материалы по теме Малышка Кима: у Северной Кореи появилась новая ядерная бомба Она способна долететь до Америки и уничтожить часть России

«Мы будем и дальше укреплять наш оборонный ядерный потенциал с целью искоренения ядерных угроз со стороны США и установления баланса сил с ними, — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства. — Вашингтону следует развеять мечты о том, что Пхеньян откажется от ядерного оружия. Если США хотят жить в безопасности, им необходимо отказаться от своей враждебной политики в отношении КНДР».

Также утверждается, что Пхеньян отвергает новую резолюцию Совбеза ООН, ужесточающую санкции в связи с ракетной и ядерной программой, и считает ее актом агрессии, направленным на дестабилизацию обстановки на Корейском полуострове.

22 декабря Совет безопасности Всемирной организации ввел новые ограничительные меры против КНДР. Среди прочего, странам-членам ООН запретили ввозить из КНДР продовольствие, станки и электрооборудование, транспортные суда и некоторые виды сырья, включая магнезит и дерево. Также резолюция предписывает в течение года выслать на родину северокорейских трудовых мигрантов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!