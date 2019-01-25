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Туристка пережила столкновение с тучной женщиной и оказалась при смерти

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Жительница Великобритании рассказала, как поход в аквапарк закончился для нее множественными переломами и повреждениями внутренних органов. О ее истории сообщает Daily Mail.

32-летняя Джемма Джослин (Jemma Joslyn) приехала на отдых в Турцию и сразу после заселения в отель направилась в аквапарк вместе с двумя детьми. Она спустилась с одной из водных горок и оказалась сбита женщиной, которая катилась прямо за ней. В результате у девушки выявили пять сломанных ребер, повреждение печени и других внутренних органов, а также сильное внутреннее кровотечение.

Туристку доставили в больницу, в которой сделали срочную операцию. Уже в больнице оказалось, что страховка не покрывает расходы, и друг туристки заплатил за нее пять тысяч фунтов стерлингов (почти 430 тысяч рублей). По словам Джослин, инцидент произошел в сентябре 2018 года, но она до сих пор страдает от последствий повреждения почек. Кроме того, после операции на ее животе остался большой шрам.

«Я пробыла Турции только 14 часов. Моя дочь должна была ехать за мной, но вместо нее оказалась женщина с избыточным весом» , — рассказа британка, добавив, что подала в суд на администрацию отеля, поскольку на территории водных горок не были предприняты никакие меры безопасности.

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