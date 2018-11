Мужчина внезапно заплакал кровавыми слезами

Фото: New England Journal of Medicine

Итальянец начал плакать кровавыми слезами из-за редкой болезни. Об этом сообщает Science Alert со ссылкой на исследование в журнале The New England Journal of Medicine.

52-летний мужчина вызвал скорую помощь с жалобами на кровь, сочащуюся из глаз. Это началось внезапно, продолжалось более двух часов, и мужчина был не в силах остановить кровотечение, поэтому обратился к врачам.

Состояние прошло, а затем снова повторилось. Доктора были в замешательстве: пациент не жаловался на боль, у него не было никаких травм, зрение не ухудшилось, а зрачки двигались без каких-либо отклонений. Кроме того, раньше подобного с итальянцем не происходило.

Пациента обследовали и обнаружили легкое воспаление на мембране, покрывающей глазное яблоко, а также несколько доброкачественных опухолей (гемангиом) под обеими веками. Все это указывало на гемолакрию — крайне редкое состояние, при котором слезы текут вместе с кровью.

Врачи использовали капли, традиционно назначаемые при глазной гипертензии. Повторных эпизодов выделения крови из глаз итальянца не было.

