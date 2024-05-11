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04:04, 11 мая 2024Россия

Глава Белгородской области рассказал о последствиях обстрела

Гладков: при обстреле Белгородской области была повреждена линия электропередачи

Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Гора-Подол в Белгородской области, при обстреле были повреждены линии электропередачи. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, без света также остались села Козинка, Глотово, Заречье и Безымено. Однако никто из жителей не пострадал, добавил глава области.

Он уточнил, что восстановительные работы начнутся после согласования с Минобороны России.

В ночь на 11 мая над Белгородом и Белгородским районом сбили несколько воздушных целей противника при подлете к городу. Согласно предварительной информации, в результате попытки атаки пострадали восемь человек, сообщал Гладков.

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      Марина Совина
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