Глава Белгородской области рассказал о последствиях обстрела

Гладков: при обстреле Белгородской области была повреждена линия электропередачи

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Гора-Подол в Белгородской области, при обстреле были повреждены линии электропередачи. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, без света также остались села Козинка, Глотово, Заречье и Безымено. Однако никто из жителей не пострадал, добавил глава области.

Он уточнил, что восстановительные работы начнутся после согласования с Минобороны России.

В ночь на 11 мая над Белгородом и Белгородским районом сбили несколько воздушных целей противника при подлете к городу. Согласно предварительной информации, в результате попытки атаки пострадали восемь человек, сообщал Гладков.