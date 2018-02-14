Индиец нарек плачущую кровавыми слезами жену ведьмой и бросил ее

В Индии муж назвал ведьмой жену и бросил ее из-за редкого заболевания, заставляющего девушку плакать кровавыми слезами. Об этом рассказало издание Daily Star.

Гита из города Сахарса в восточном штате Бихар страдает от гематидроза, из-за которого из ее глаз при нервном напряжении начинает идти кровь. 21-летняя девушка призналась, что это стало причиной разлуки с супругом, не пожелавшим жить под одной крышей с «ведьмой». Отец Гиты утверждает, что заболевание прогрессирует с каждым днем, а кровь начала появляться и на других частях тела.

Тем не менее, местный врач отметил, что у девушки нормально давление и нет проблем со свертываемостью крови.

Гематидроз — очень редкое заболевание: за всю историю человечества опубликовано не более 30 его наблюдений. При нем пот смешивается с кровью и просачивается на кожу в виде розовой или красной жидкости при страхе, сильном психологическом напряжении и прогрессивном параличе.

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