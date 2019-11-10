Подростков засосало в трубу по дороге из школы

Двух подростков из графства Линкольншир, Англия, засосало в трубу по дороге из школы. Об этом сообщает Mirror.

12-летний Юан Боттомли (Euan Bottomley) направлялся домой вместе с другом Люком Дэвисом (Luke Davies). Внезапно ученик поскользнулся и упал в глубокую лужу. Его затянуло в трубу, которая пролегала на дне.

Увидев сумку друга на поверхности, Дэвис бросился на помощь, однако его ноги тоже потащило в трубу. Затем он полностью ушел под воду.

Через несколько секунд течение выбросило подростков с другой стороны трубы. «Если бы я застрял или зацепился за ветку — я бы утонул. Из-за шока я даже не смог расплакаться», — описал свои эмоции Боттомли.

Школьники наглотались воды, однако вернулись домой невредимыми. Оба признались, что во время инцидента приготовились к смерти.

В апреле житель американского штата Северная Каролина пережил ДТП, однако после этого упал в лужу и захлебнулся. Админ Миллер (Admin Miller) возвращался домой после вечеринки и вылетел на машине в кювет. 55-летний мужчина выбрался из салона, упал в лужу стоячей воды и, по версии следствия, утонул.