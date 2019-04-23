Пьяный мужчина пережил аварию и утонул в луже

Житель американского штата Северная Каролина пережил ДТП, однако после этого упал в лужу и захлебнулся. Об этом сообщает WNCT.

Админ Миллер (Admin Miller) возвращался домой после вечеринки и вылетел на машине в кювет. 55-летний мужчина выбрался из салона, упал в лужу стоячей воды и, по версии следствия, утонул.

Полиция обнаружила мертвое тело в воскресенье, 21 апреля. По словам шерифа Ронни Ингрэма (Ronnie Ingram), в момент аварии американец находился в нетрезвом состоянии.

Следователи устанавливают точную причину смерти. Погибшему проводят аутопсию.

В октябре 2018 года сообщалось, как во время наводнения в городе Апапам, в Восточном регионе Ганы, погиб священник, который спасал пожертвованные прихожанами деньги. Местные жители нашли его тело в нескольких метрах от его дома.

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