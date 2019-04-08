Газонокосилка утянула мужчину на дно реки

Житель американского штата Техас стриг газон на территории участка, расположенного возле реки, и утонул. Об этом представители полицейского участка Kerr County Sheriff's Office сообщили в официальной группе на Facebook.

По данным полиции, инцидент произошел в четверг, 4 апреля, в округе Керр. Адам Гонсалес (Adam Gonzales) стриг траву возле дома газонокосилкой-райдером с нулевым радиусом разворота. Когда 58-летний мужчина приблизился слишком близко к реке, машина перевернулась.

«Гонсалес упал в воду и оказался придавлен газонокосилкой. Аппарат был настолько тяжелым, что мужчина не смог самостоятельно спастись», — отмечается в сообщении. Бригада спасателей дождалась рассвета следующего дня, чтобы достать тело американца из реки.

В 2018 году сообщалось о студенте из пакистанского города Карачи, который демонстрировал отсутствие страха перед водой, упал в бурный поток и утонул. Тело погибшего удалось извлечь из воды лишь в 50 километрах от места происшествия.

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