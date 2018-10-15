Священник погнался за деньгами прихожан и утонул

Во время наводнения в городе Апапам, в Восточном регионе Ганы, погиб священник, который спасал пожертвованные прихожанами деньги. Об этом сообщает местное издание Pulse.

Церковь, где служил погибший, организовала сбор пожертвований. За два дня в специальной чаше, куда складывали деньги, накопилась значительная сумма. Ее планировали отвезти в банк в пятницу, 12 октября.

В четверг вечером на Апапам обрушился сильный ливень. Началось наводнение, поднявшаяся вода затопила церковь и унесла чашу с пожертвованиями. Священник бросился за ней и утонул.

Местные жители нашли его тело в нескольких метрах от его дома. Полиция начала расследование происшествия.

В 2015 году сообщалось, что в США католического священника уличили в краже пожертвований на сумму миллион долларов. Украденные деньги он тратил на отдых, нелегальные препараты и БДСМ-услуги мускулистого гея-садомазохиста, который брал тысячу долларов за сеанс.

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