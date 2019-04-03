Россиянка едва не утонула в луже на дороге и попала на видео

Сотрудники МЧС спасли жительницу Бердска (Новосибирская область), которая заехала на машине в огромную лужу на дороге и не смогла из нее выехать, сообщает «Бердск Онлайн».

Владелица автомобиля ждала помощи на крыше, так как салон заполнился водой. Спасатели в гидрокостюмах доставили ее на сушу, посадив на плечи. Машину вытянули следом, привязав к тросу.

Издание отмечает, что аналогичный случай произошел на этом же месте днем ранее. Тогда автомобиль с матерью и ребенком внутри спас проезжающий мимо грузовик.

По данным чиновников, дорога с лужей находится на территории, принадлежащей Минобороны, и не стоит на балансе городских служб.

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