Пес вытянул подушку из-под юноши и оставил его парализованным

В английском городе Уиган, графство Большой Манчестер, 17-летний юноша поиграл с домашними псами и остался парализован. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В июле Харви Лейланд (Harvey Leyland) лежал дома на диване и играл с двумя американскими бульдогами. Пес по кличке Хьюго вытянул из-под него подушку, тот упал на пол и повредил спинной мозг. «Меня не было дома в этот момент, — вспоминает его 57-летняя мать Анджела (Angela Leyland). — Мне позвонил Филипп (сожитель Анджелы — прим. «Ленты.ру») и попросил поскорее вернуться домой».

Анджела помогла сыну подняться на второй этаж и лечь на кровать. Вскоре Филипп услышал шум, поднялся наверх и увидел, что у подростка начались припадки. Больному вызвали скорую помощь. Парамедики приехали на вызов через семь минут, к тому моменту Харви не мог разговаривать и с трудом дышал.

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Британца неотложно отвезли в местную больницу и ввели в искусственную кому. Через четыре дня Лейланд пришел в сознание. Врачи провели МРТ и обнаружили, что пациент перенес две транзиторные ишемические атаки (микроинфаркты) и спинальный инсульт. Первые две недели пребывания в больнице юноша не мог самостоятельно есть и пить и получал пищу через катетер.

«Я помню, как он впервые после комы заговорил с нами, — рассказывает Анджела. — Медсестры вытащили катетер, и он сказал всей семье "привет". Я подумала, что вскоре он полностью восстановится. Но позже мне сказали, что он на всю жизнь останется парализованным».

В начале августа у Лейланда произошло заражение в том месте, где находился катетер. Пациент перенес септический шок — угрожающее жизни осложнение тяжелых инфекционных заболеваний. «Я думала, что мы его потеряем. Я так испугалась», — призналась мать Харви. Однако врачам удалось нормализовать состояние больного.

Юношу перевели в больницу города Саутпорт, где ему назначили физиотерапию. Около месяца назад британцу удалось восстановить моторику указательного пальца правой руки. Но дальнейшие тесты выявили, что в левой части тела Вейланда отсутствует передача нервных импульсов. Следовательно, пациент никогда не сможет полностью восстановиться. Последующий месяц он будет продолжать лечение.

Семья организовала сбор средств для переустройства дома под нужды Харви на краудфандинговой платформе GoFundMe. Для обеспечения комфортного перемещения по дому пациенту необходима сумма в 50 тысяч фунтов стерлингов (4,1 миллиона рублей).

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