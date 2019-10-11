Девочка постояла на руках и осталась парализована

В Великобритании девочка показала матери акробатические элементы и осталась парализована. Об этом сообщает газета Daily Mirror.

В июне Мейзи Джонс (Maisie Jones) хвасталась перед матерью умением делать колесо и стойку на руках. Вскоре после этого девятилетняя девочка пожаловалась на головокружение и боль в животе. 47-летняя мать Луиза (Louise Jones) отвезла дочь в больницу. Врачи обследовали больную на протяжении недели.

Доктора объяснили спазмы в животе Мейзи хроническим запором, но не смогли найти причины головокружения. Британку отправили домой, но вскоре госпитализировали снова: девочка с трудом передвигалась.

В июле Мейзи упала в обморок, после чего ее перевели в более крупную больницу Лондона. Там доктора выявили у пациентки функциональное расстройство нервной системы, влияющее на работу ее мозга. Состояние ребенка ухудшалось: все ее тело ниже шеи парализовало. «С тех пор она не может ходить», — пояснила Луиза.

Юной британке предстоит пройти сеансы с психологом, терапевтом и гидротерапевтом, чтобы снова встать на ноги. Семья организовала сбор деньги на краудфандинговой платформе GoFundMe. «Мы так хотим, чтобы ей стало лучше, — говорит мать Мейзи. — Нам очень тяжело видеть, как она страдает».

Гендиректор благотворительной организации The Brain Charity — Нанетт Меллор (Nanette Mellor) — подчеркнул, что функциональные расстройства нервной системы у пациентов — малоизученная область медицины. «У нас все еще мало информации о группе этих заболеваний, поэтому врачам сложно найти лечение, — заключил Меллор. — Мозг — таинственный и сложный орган, и мы пытаемся понять, что происходит внутри него».

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