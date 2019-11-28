Назван главный минус продажи пива на стадионах

Министерство здравоохранения ответило на письмо организации «Трезвая Россия», в котором та просит не допустить возвращение пива на российские стадионы. В ведомстве сообщили, что поддерживают позицию организации, и объяснили почему, передает РИА Новости.

В письме директора департамента общественного здоровья и коммуникаций Алексея Киселева-Романова говорится, что продажа пива на спортивных объектах негативно повлияет на детей и подростков. У них спорт может начать ассоциироваться с обязательным употреблением алкоголя, и может сформироваться соответствующая культура, подчеркнул чиновник.

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Киселев-Романов добавил, что после запрета пива увеличилась посещаемость матчей, однако число сотрудников МВД, работающих на матчах, снижается.

Глава «Трезвой России» Султан Хамзаев отправил письмо с просьбой не допустить принятие законопроекта о возврате пива на стадионы президенту России Владимиру Путину.

Ранее вернуть алкоголь на стадионы предложил президент Татарстана Рустам Минниханов. Это произошло после завершения чемпионата мира по футболу в России, где для продаж пива сделали исключение. Летом этого года соответствующий законопроект внесли в Госдуму. Правительство одобрило его относительно футбольных матчей, однако авторы не исключают, что документ могут распространить и на другие виды спорта.

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