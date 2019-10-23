Продажу пива на российских стадионах одобрили

Правительство России с незначительными замечаниями одобрило законопроект о возвращении продаж пива на стадионы во время футбольных матчей. Об этом говорится в официальном отзыве за подписью вице-премьера Константина Чуйченко, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Одной из причин такого решения назван положительный опыт продажи пива на стадионах во время чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Как отмечается в отзыве, он показал, что при правильной организации реализация алкогольной продукции не угрожает безопасности зрителей.

Документ внесли в Госдуму 22 июля. Его авторы, депутаты от ЛДПР Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев, предлагали направлять вырученные средства на профессиональный и детско-юношеский спорт. Первое чтение законопроект не проходил, но комитет Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи отказался поддержать его, после чего Свищев пообещал доработать документ.

Материалы по теме «Пьяным народом легче управлять» Как водка стала частью российской истории и превратилась в миф о россиянах

Лебедев подтвердил положительный отзыв правительства, а также то, что он касается только футбольных матчей. Тем не менее депутат не исключил, что ко второму чтению, которое ожидается в ноябре, в законе появится поправка по поводу хоккейных игр и других видов спорта.

Замечания, которыми правительство сопроводило законопроект, касались механизма расходования средств, вырученных от продажи пива, а также ответственности за их нецелевое расходование.

Ранее сообщалось, что Минфин подготовил положительный отзыв на законопроект. В ведомстве объяснили, что таким образом можно стимулировать рынок потребительских услуг и увеличить инвестиционную привлекательность организации спортивных мероприятий.

Продажа и употребление пива на спортивных объектах и мероприятиях запрещена в России с 2005 года. Для чемпионата мира по футболу из этого правила сделали исключение. После завершения мирового первенства возможность возвращения пива на стадионы допустил и президент Владимир Путин.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!