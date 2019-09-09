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Назван главный плюс продажи пива на стадионах

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Российский Минфин подготовил положительный отзыв на законопроект правительства о возвращении продаж пива на стадионах. Об этом сообщает газета «Известия».

В документе говорится, что продажа алкоголя во время спортивных мероприятий не приводит к негативным последствиям, которые касаются безопасности зрителей. В ведомстве полагают, что реализация напитков сможет стимулировать рынок потребительских услуг. Кроме того, может увеличиться инвестиционная привлекательность деятельности, которая связана с организацией спортивных мероприятий. Газета указывает, что если продажи пива разрешат, это в первую очередь коснется компаний, которые направят часть полученных денег на развитие профессионального и детско-юношеского спорта, в частности, футбола.

Законопроект о продаже пива на стадионах был внесен в Госдуму в июле. Предполагается, что алкоголь будет реализовываться в точках общественного питания на аренах. Во время детских и юношеских соревнований продажа пива будет запрещена.

В сентябре 2018-го в пользу снятия запрета на продажу пива выступил министр спорта России Павел Колобков.

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