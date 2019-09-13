У продажи пива на российских стадионах нашелся противник

Роспотребнадзор выступил против возобновления продажи пива на спортивных объектах, в том числе на футбольных стадионах, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отметили в службе, алкоголь — психоактивное вещество, вызывающее зависимость. Он служит причиной более чем 200 нарушений здоровья, связанных с болезнями и травмами, и ведет к нарушениям в психике. «Ущерб от алкоголя представляет собой значительное экономическое бремя для отдельных лиц, семей и общества в целом», — сказано в сообщении.

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Почему алкоголь нельзя продавать именно на стадионах, в ведомстве не уточнили. Однако напомнили, что одним из целевых показателей нацпроекта «Демография» стало увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, и тех, кто систематически занимается физической культурой и спортом.

Министерство финансов подготовило положительный отзыв на законопроект правительства о возвращении пива на стадионы. В нем говорится, что его продажа не приводит к негативным последствиям в плане безопасности и поможет стимулировать рынок потребительских услуг.

Ранее главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн призвал не употреблять российское пиво. По его словам, оно слишком плохого качества и иногда не имеет права называться пивом, потому что является брагой.

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