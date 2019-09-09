Российское пиво призвали не пить из-за низкого качества

Пиво, которое производится в России, не соответствует высоким стандартам качества, в связи с чем меры, направленные на стимулирование его потребления, могут плохо повлиять на здоровье россиян. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главного внештатного нарколога Минздрава Евгения Брюна.

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По его словам, настоящее пиво имеет тысячелетнюю историю, создается по стандартам и никогда не приносило вреда. Однако далеко не каждый напиток может называться пивом. То, что делается в России из сахара и дрожжей, нельзя им назвать.

«Пока не будут писать на бутылке, что это пиво изготовлено по мировым стандартам, пиво пить в России нельзя. Будут пить брагу со всеми вытекающими последствиями», — сказал Брюн.

Ранее стало известно, что Минфин подготовил положительный отзыв на инициативу правительства о возвращении продаж пива на стадионах. Согласно документу, продажа алкоголя во время спортивных мероприятий не приводит к негативным последствиям по части безопасности зрителей. В Минфине же полагают, что продажи пива могут стимулировать рынок потребуслуг и увеличить инвестиционную привлекательность сферы, связанной с организацией мероприятий.

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