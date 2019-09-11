Россияне стали меньше пить

В России снизилось потребление алкоголя. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Олег Салагай, его слова приводит агентство «Москва».

Чиновник заявил, что усилия государства в этом направлении приносят эффект. «Мы видим это не только по данным продаж и потребления, мы видим это по динамике заболеваний, в наибольшей степени ассоциированных с избыточным потреблением алкоголя. Сегодня потребление алкоголя в нашей стране составляет около 9,7 литров на человека. Это все еще немало, но это не 18 литров, как было раньше», — сказал Сагалай.

В апреле министр здравоохранения России Вероника Скворцова говорила, что за последние восемь лет потребление алкоголя снизилось с 18 до 9,3 литра на душу населения. По ее словам, это способствовало снижению смертности мужчин трудоспособного возраста на 18 процентов с 2012 года.

В конце августа Росстат подсчитал, что в 2018 году россияне в среднем потратили на покупку алкогольных напитков и табачных изделий три процента общих потребительских расходов. Больше всего средств на покупку этих товаров тратили жители Еврейской автономной области — 6 процентов, Ямало-Ненецкого АО — 5,7 процента, Республики Хакасия и Костромской области — по 4,3 процента от общих расходов.

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