Тонны кокаина и автоматы Калашникова нашли в грузе рыбы в Бельгии

В порту Антверпена в Бельгии обнаружили несколько тонн наркотика и несколько автоматов Калашникова. Об этом сообщает издание AD.

В грузе рыбы обнаружили почти четыре тонны кокаина общей стоимостью в 200 миллионов евро. Полицейские также изъяли три автомата Калашникова.

Во время обыска были задержаны 14 человек, проживающие в Бельгии. Сейчас они ожидают решения суда.

Издание The Brussels Times отмечает, что в 2019-м через порт Антверпена прошло около половины всего объем кокаина, который привозили в Европу. Всего за год там перехватили 77 тонн наркотика.

16 апреля в японском порту Иокогама обнаружили рекордную партию кокаина. Оказалось, что найденные 700 килограммов наркотиков стали рекордными: полиция Японии никогда не находила настолько большие грузы. Стоимость партии оценивают в 14 миллиардов иен (130 миллионов долларов).

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