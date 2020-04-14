Пойман один из самых разыскиваемых преступников мира

В Мозамбике (Восточная Африка) задержали известного наркобарона из Бразилии Жилберто Апаресидо душ Сантуша, который сбежал из тюрьмы в 1998 году. На протяжении многих лет он был в списке самых разыскиваемых преступников в мире. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство юстиции Бразилии.

По информации ведомства, арест душ Сантуша проводился совместно с федеральной полицией Бразилии, министерством юстиции и полицией Мозамбика.

Отмечается, что в 1998 году его осудили за участие в криминальных группировках и за продажу кокаина, но он сбежал из тюрьмы. Известно, что задержанный является известным кокаиновым наркодилером из криминальной группировки «Первая столичная команда». Правоохранительные органы также подозревают мужчину в планировании побега, который разрабатывался для другого лидера группировки по кличке Маркола.

«Первая столичная команда» — организованная в 1993 году в городе Сан-Паулу криминальная группировка. В настоящее время является крупнейшей преступной организацией в Бразилии, состоящей из 13 тысяч членов. Занимается торговлей наркотиками и грабежами.

В начале февраля появилось сообщение о смерти бывшего киллера Джона Хайро Веласкеса, работавшего на легендарного наркобарона Пабло Эскобара и считавшегося главным его наемником. Он был освобожден из тюрьмы в 2014 году после того, как отсидел почти 24 года по обвинению в убийстве, терроризме и наркоторговле.

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