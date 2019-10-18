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Наркокартель отбил у полицейских сына главного наркобарона современности

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Вооруженные бандиты отбили у мексиканских сил безопасности сына наркобарона Хоакина Гусмана, также известного как Эль Чапо («Коротышка»). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра безопасности Мексики Альфонсо Дюрасо.

Как отмечается, сначала под обстрел из дома в городе Кулиакан попал патруль Национальной гвардии — военизированной полиции. Силовики ворвались в помещение, где обнаружили четырех человек, в том числе сына наркобарона — Овидио Гусмана, который в США обвиняется в незаконном обороте наркотиков.

Однако затем в район подтянулись вооруженные бойцы картеля, при этом их численность значительно превышала число патрульных. Бандиты открыли стрельбу, начали жечь машины и подожгли по меньшей мере одну заправку. «Было принято решение отступить из дома без Гусмана, чтобы попытаться избежать еще большего насилия в этом районе, сохранить жизнь наших сотрудников и восстановить спокойствие в городе», — указал Дюрасо.

Из-за стрельбы жителям Кулиакана пришлось срочно прятаться в домах и торговых центрах. Люди также бросали свои машины посреди дороги и ложились на землю, чтобы не попасть под пули. Кроме того, на фоне хаоса из городской тюрьмы сбежали некоторые заключенные. По предварительным данным, в результате столкновений два человека погибли, более 20 пострадали.

Эксперты отмечают, что освобождение Овидио Гусмана — опасный прецедент. Оно может быть свидетельством того, что власти Мексики, как и армия, совершенно не контролируют ситуацию и могут быть объектами шантажа.

Хоакин Гусман Лоэра — мексиканский наркобарон, глава наркокартеля «Синалоа» и участник клана Ангар. Считается, что у него по меньшей мере 12 детей. Эль Чапо несколько раз арестовывали, после чего он сбегал из-под стражи. В январе 2016 года его вновь арестовали в Мексике, через год передали властям США, где заключили в федеральную тюрьму Манхэттена. В июле 2019-го американский суд приговорил мужчину к пожизненному сроку без права досрочного освобождения и еще 30 годам заключения по делу о незаконном обороте наркотиков.

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